ВСУ от действий группировки "Днепр" потеряли за неделю до 390 военных

Силами группировки также уничтожены 28 станций радиоэлектронной борьбы и 8 складов боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. ВСУ от действий группировки войск "Днепр" потеряли за неделю до 390 военных, 28 станций радиоэлектронной борьбы и 8 складов боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.