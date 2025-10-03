Кимаковский: в Северске ВСУ рискуют попасть в окружение

Выход группировки противника уже сейчас существенно затруднен, указал советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Украинский гарнизон в Северске рискует попасть в окружение.

Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, выход группировки противника уже сейчас существенно затруднен.

"Сейчас выход, как, впрочем, и вход, для гарнизона противника существенно затруднен. Тенденция такова, что вооруженные формирования Украины рискуют оказаться в полном окружении. Тогда дни гарнизона будут сочтены", - сказал советник.