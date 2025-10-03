Над российскими регионами уничтожили 12 украинских БПЛА за четыре часа

Над территорией Оренбургской области были ликвидированы четыре из них

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"3 октября текущего года в период с 11:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 4 БПЛА - над территорией Оренбургской области, по 3 БПЛА - над территориями Курской и Белгородской областей и 2 БПЛА - над территорией Брянской области", - сказали там.