Боец РФ: для освобождения Вербового использовали замаскированные капониры ВСУ
13:07
ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Бойцы "Востока" для освобождения села Вербовое в Днепропетровской области использовали хорошо замаскированные капониры ВСУ, рассказал ТАСС командир штурмового отделения 37-й гвардейской бригады 36-й армии с позывным Угрюмый.
"Бетонные сооружения были с массированными бронированными дверями. Противник оставляет капониры и уходит. Там сетки натянуты, чтобы с воздуха плохо было заметно. Это нам даже на руку играло, когда мы уже у противника выбили, заняли эти позиции, оттуда работали. Они нас не видят потом с воздуха, не могут по нам ударить", - рассказал командир.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области.