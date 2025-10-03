ТАСС: украинский пропагандист призвал жителей эвакуироваться из Запорожья

Многие задались вопросом о том, как слова Петра Андрющенко коррелируются с заявлениями Зеленского "об успехах ВСУ, которые перешли в наступление", отметили в российских силовых структурах

МОСКВА. 3 октября. /ТАСС/. Украинский пропагандист Петр Андрющенко, несмотря на заявления Владимира Зеленского о якобы успехах ВСУ, призвал жителей Запорожской области эвакуироваться. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Украинский пропагандист Петр Андрющенко (последняя официальная должность советник главы Мариуполя) публично призвал жителей Запорожской области эвакуироваться и переждать "наступление ВС РФ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что многие жители Украины задались вопросом о том, как слова киевского пропагандиста коррелируются с заявлениями Зеленского "об успехах ВСУ, которые перешли в наступление".

"Естественно, никак не затрагивает Андрющенко и тему мест эвакуации, а также выделение денежных средств для переселенцев", - отметил собеседник.