Марочко назвал тактическое оружие России современнее, чем у США

Военный эксперт отметил, что у РФ такого оружия гораздо больше

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Имеющееся на вооружении у ВС России тактическое оружие современнее, чем у США, его гораздо больше, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

2 октября президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что у России тактического вооружения больше, чем у США.

"Касаемо тактического оружия: на 100% у нас его больше, потому что на протяжении уже очень длительного времени у нас идет перевооружение российской армии. То есть у нас помимо того, что больше тактического оружия, так оно и намного современнее, нежели у Соединенных Штатов", - сказал он.

Марочко отметил, что нет основания не доверять словам российского лидера, поскольку его слова "еще ни разу не расходились с делом".