Марочко: ВПК России в условиях СВО в состоянии выпускать новейшее вооружение

Постоянная модернизация российского вооружения "положительно сказывается на линии боевого соприкосновения", отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Российский ВПК даже в условиях специальной военной операции (СВО) способен разрабатывать и выпускать новейшие виды вооружений. Новые разработки российского вооружения в кратчайшие сроки модернизируются и поставляются бойцам в зону СВО. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

2 октября президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия обладает многими современными высокотехнологичными системами оружия, включая новый ракетный комплекс "Орешник", вслед за ним могут появиться и новые системы.

"Если мы говорим о возможностях ВПК России работать в условиях СВО и разрабатывать новые перспективные виды и типы вооружений, то это полностью возможно, поскольку с самого начала была сделана ставка на экономическую составляющую, то есть без нормально работающей экономики невозможна разработка тех или иных перспективных видов вооружения. <…> Сейчас то, что демонстрирует наш ВПК, как раз подтверждает, что помимо того, что необходимое вооружение, которое уже стоит на балансе Вооруженных сил Российской Федерации, поставляется на фронт, мы еще поставляем много нового. Это касается и беспилотных систем, и средств радиоэлектронной борьбы, и средств связи, и многих других видов и типов вооружения, которое сейчас уже поступает на линию боевого соприкосновения. Более того, сейчас ВПК буквально работает с нашими военнослужащими на линии боевого соприкосновения и уже даже в полевых условиях, как говорится, подрихтовывает те разработки, которые уже выпустили", - сказал он.

Марочко отметил, что постоянная модернизация российского вооружения "положительно сказывается на линии боевого соприкосновения".