Штурмовики "Севера" показали захваченные позиции украинских операторов БПЛА

В Минобороны отметили, что там было обнаружено брошенное вооружение ВСУ, преимущественно производства стран-членов НАТО

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Штурмовики 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" захватили замаскированные пункты управления и позиции расчетов беспилотных летательных аппаратов подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры с бывших украинских позиций.

"Позиции противника, расположенные на возвышенности, служили стратегическим плацдармом для базирования расчетов БПЛА, что позволяло осуществлять контроль над воздушным пространством в радиусе более 10 км. В результате успешных действий мотострелков удалось нейтрализовать расчёты FPV-дронов противника, что значительно повысило эффективность ведения боевых действий", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что на позициях было обнаружено брошенное вооружение ВСУ, преимущественно производства стран-членов НАТО.