В МО РФ рассказали о наводчике Т-72, уничтожившем украинский расчет ПТУР

Боец Николай Кондаков в ходе освобождения населенного пункта также уничтожил схрон с боеприпасами ВСУ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Младший сержант Николай Кондаков, наводчик-оператор танка Т-72, уничтожил расчет ПТУР и схрон с боеприпасами ВСУ в ходе освобождения одного из населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На пути следования российских войск к поселку противник оборудовал мощный опорный пункт. Обороняющийся враг, заметив приближение российских бойцов, запросил поддержку артиллерии и начал атаковать, применяя FPV-дроны.

Ведя поиск целей, Николай своевременно обнаружил позицию расчета противотанковых управляемых ракет. Не дожидаясь команды командира танка, боец открыл огонь прямой наводкой и уничтожил расчет ПТУР и схрон с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе боя ВСУ отступили, а основные силы смогли ворваться в населенный пункт и освободить его.

В ведомстве также рассказали о майоре Андрее Булимове. "В одном из боев боевая машина пехоты, управляемая российскими военнослужащими, получила повреждения от атак дронов противника и потеряла ход. Оценив ситуацию, Андрей обеспечил эвакуацию экипажа БМП из поврежденной машины в безопасное место, после чего, несмотря на продолжение атак вражеских FPV-дронов и минометный обстрел, лично управляя тягачом, отбуксировал технику с поля боя", - отметили в Минобороны.

Там также добавили, что благодаря Булимову удалось отремонтировать более 100 единиц техники, такой как автомобили "Урал" и КАМАЗ, а также многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ.

