Марочко: ВС РФ плотно давят на ВСУ почти на все северные окраины Северска
Редакция сайта ТАСС
03 октября, 23:03
ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвигаются на широком участке фронта и плотно давят почти на все северные окраины Северска Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Ситуация в Северске очень сложная, но вместе с тем наши военнослужащие постоянно оказывают давление на украинских боевиков и продвигаются на широком участке фронта. Практически все северные окраины Северска сейчас под огневым воздействием наших вооруженных сил", - сказал он.
Военный эксперт отметил, что удары российских сил по северу Северска "ослабляют противника" и позволяют армии РФ "продвигаться хоть и небольшими темпами, но на регулярной основе".