Марочко: ВС РФ плотно давят на ВСУ почти на все северные окраины Северска

Это позволяет российским бойцам "продвигаться хоть и небольшими темпами, но на регулярной основе", отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвигаются на широком участке фронта и плотно давят почти на все северные окраины Северска Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Ситуация в Северске очень сложная, но вместе с тем наши военнослужащие постоянно оказывают давление на украинских боевиков и продвигаются на широком участке фронта. Практически все северные окраины Северска сейчас под огневым воздействием наших вооруженных сил", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что удары российских сил по северу Северска "ослабляют противника" и позволяют армии РФ "продвигаться хоть и небольшими темпами, но на регулярной основе".