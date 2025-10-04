Марочко: на севере Дробышева в ДНР ВС РФ выбили ВСУ из укрытий в домах

Окраины населенного пункта остаются под плотным огнем российских военных, сообщил эксперт

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Российские бойцы наносят плотные удары по окраинам Дробышева в Донецкой Народной Республике и закрепились в ряде домов в северной части населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Окраины Дробышево под плотным огневым воздействием наших военнослужащих. По улице Слобожанской вооруженные формирования Украины выбиты из ряда домовладений, уничтожены пункты управления БПЛА. Также идет активная работа по уничтожению средств связи и наблюдения в данном населенном пункте. Это все подготовительные мероприятия для полномасштабного входа в данный населенный пункт", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что в боях в Дробышево российские силы "сконцентрировали свое внимание на закреплении на новых рубежах", которые они отбили у солдат ВСУ.

Марочко добавил, что бойцы РФ также продвинулись в лесном массиве северо-западнее от Дробышева и ведут активные бои севернее от населенного пункта. "В принципе, перспективы очень хорошие для наших военнослужащих в Дробышево, поскольку на некоторых улицах уже видна просадка обороны противника", - сообщил он.