ТАСС: ВСУ пытаются вывести из Купянска уцелевшие подразделения спецназа

Для отвлечения внимания украинская сторона использует в качестве прикрытия мобилизованных солдат, которые не знают о реальных задачах

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Украинское командование пытается вывести из Купянска элитные подразделения 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" ВСУ и военнослужащих 19-го центра спецназначения, которые уцелели после авиаударов. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Противник предпринимает попытки вывести уцелевших под авиаударами боевиков 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" ВСУ и военнослужащих 19-го центра спецназначения", - сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, для этого противник выбрал тактику отвлечения внимания, задействуя в качестве прикрытия мобилизованных солдат ВСУ, которые ничего не знают о реальных задачах. "Их командиры затягивают время, отвлекают наше внимание, лгут при этом своим, говорят, что там стоят их солдаты, что на новых позициях они будут в безопасности, на самом деле они сразу же гибнут", - пояснили в силовых структурах.

Ранее ТАСС сообщал, что российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Кроме того, под удары попали пункты управления БПЛА ВСУ, уничтожены операторы и оборудование. По данным силовиков, координаты для удара российской стороне передали солдаты 114-й бригады территориальной обороны ВСУ при помощи дрона.