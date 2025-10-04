ТАСС: ВСУ ударили по дому с гражданскими в Купянске

В результате атаки погибли люди, сообщили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар по дому, в подвале которого укрывались мирные жители, они погибли. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, момент атаки зафиксировал российский FPV-дрон.

"Наш оператор БПЛА, который отправил "птичку" на задачу, не долетел до места, поскольку пришлось ее развернуть в сторону горящего дома, где, по нашим данным, прятались мирные. На подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника. К сожалению, выживших среди тех, кто был в подвале дома, не оказалось", - сообщили в силовых структурах.