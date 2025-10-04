Суточные потери ВСУ в зоне группировки "Запад" превысили 220 военных

Также ВС РФ уничтожили 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии противника

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ВСУ за прошедшие сутки потеряли более 220 военных в зоне ответственности Западной группировки ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Купянска, Петровки, Новоселовки, Боровской, Андреевки, Ковшаровки, Дробышева и Ямполя. За сутки потери противника составили более 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 18 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart. Кроме того, уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов", - сказал он.

По его словам, подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции, при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем, авиации заняли более выгодные рубежи и позиции.