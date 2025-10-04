ВСУ потеряли до 295 военных за сутки от действий группировки войск "Восток"

Военнослужащие ВС РФ также уничтожили 2 танка Т-64, 16 автомобилей, буксируемую гаубицу и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Восток" составили до 295 военных и 2 станции радиоэлектронной борьбы за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял до 295 военнослужащих, 2 танка Т-64, буксируемую гаубицу, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 16 автомобилей", - сказал он.

По его данным, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригад национальной гвардии и теробороны в районах Успеновки, Новогригоровки и Полтавки.