ВСУ потеряли до 295 военных за сутки от действий группировки войск "Восток"
02:25
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Восток" составили до 295 военных и 2 станции радиоэлектронной борьбы за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.
"В течение суток противник потерял до 295 военнослужащих, 2 танка Т-64, буксируемую гаубицу, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 16 автомобилей", - сказал он.
По его данным, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригад национальной гвардии и теробороны в районах Успеновки, Новогригоровки и Полтавки.