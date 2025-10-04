ВСУ потеряли до 130 военных за сутки от действий Южной группировки

Также ВС РФ уничтожили четыре артиллерийских орудия противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили до 130 военнослужащих и 4 артиллерийских орудия. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Ранеными и убитыми противник потерял до 130 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов, горючего и материальных средств", - сказал он.

По его данным, в результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Авиацией и барражирующими боеприпасами нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, трех бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии Украины в районах Северска, Васютинского, Кузьминовки, Веролюбовки, Плещеевки и Константиновки.