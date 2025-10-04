Операторы БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ у Красноармейска

Боевую задачу выполнили бойцы группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в лесополосе на подступах к Красноармейску (украинское название - Покровск) в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Используя различные способы применения FPV-дронов и БПЛА с системой сброса боеприпасов, военнослужащие методично разрушили вражеский блиндаж с живой силой формирований ВСУ", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что операторы БПЛА алейского мотострелкового соединения применяли комплексный подход - сначала сбрасывали боеприпасы, вынуждая противника покинуть укрытие для тушения огня, а затем наносили точные удары FPV-дронами.

"Слаженное взаимодействие между расчетами, а также грамотное сочетание различных типов боеприпасов и тактических приемов привело к полному уничтожению опорного пункта противника, обеспечив наступательные действия штурмовиков на данном направлении", - добавили в Минобороны.