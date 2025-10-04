В Запорожской области саперы разминируют маршруты для ВС РФ с помощью БПЛА

Ежедневно российские военнослужащие обезвреживают сотни мин и взрывоопасных предметов, установленных противником, отметили в Минобороны

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Саперы группировки войск "Днепр" разминируют маршруты для продвижения российских штурмовых подразделений в Запорожской области с использованием БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В Запорожской области саперы группировки войск "Днепр" проводят разминирование с использованием БПЛА коптерного типа. Работа осуществляется для расчистки маршрутов, предназначенных для продвижения российской техники и штурмовых групп. Подрыв взрывоопасных предметов осуществляется сбросом накладного заряда или боеприпаса с дрона", - сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, ежедневно военнослужащие обезвреживают сотни мин и взрывоопасных предметов, установленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) дистанционно. "Очень много дистанционных мин, именно которые дистанционного минирования - противотанковые мины, разные самодельные сбросы с так называемыми джониками - это датчик цели, который срабатывает на изменении магнитного поля. Такого было убрано с дорог очень много", - рассказал журналистам заместитель командира взвода разминирования с позывным Медведь.

Как отметили в Минобороны, ВСУ не дают саперам проводить разминирование в пешем порядке - группы могут атаковать БПЛА противника или его артиллерия.