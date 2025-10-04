Операторы дронов ВДВ уничтожили бронемашину ВСУ на Запорожском направлении

Автомобиль противника удалось обнаружить при помощи дрона

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину и экипаж ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении расчеты БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным линиям связи, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили боевую бронированную машину и экипаж противника, перемещавшихся недалеко от линии боевого соприкосновения", - сказали там.

В ведомстве добавили, что боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач штурмовым группам ВДВ, что способствует активному продвижению подразделений и занятию более выгодных позиций и рубежей.