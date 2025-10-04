Реклама на ТАСС
ТАСС: в Харьковской области младшие командиры сознательно отпускают солдат в СОЧ

03:01

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Младшие командиры в Харьковской области сознательно отпускают личный состав в самовольное оставление части (СОЧ) из-за невозможности выполнения поставленных задач. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении отмечаются случаи, когда младшие командиры сознательно распускают свой личный состав в СОЧ, осознавая некомпетентность вышестоящего командования и невозможность выполнения поставленных задач. Особенно много таких случаев отмечено в 425-м отдельном штурмовом полку", - сказал собеседник агентства. 