ТАСС: ВСУ угрожали расстрелом и обстреливали дома жителей Серебрянки

Жителям села не давали даже выйти за двор за водой, сообщил командир автоотделения 7-й бригады Южной группировки войск с позывным Кот

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мартынов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины угрожали мирным жителям села Серебрянка Донецкой Народной Республики расстрелом и не давали выйти за двор за водой. Об этом ТАСС сообщил командир автоотделения 7-й бригады Южной группировки войск с позывным Кот.

"Местные рассказывали, когда укропы стояли там в Серебрянке, то сказали: увидим тебя в огороде - расстреляем, увидим тебя за двором - расстреляем. Люди боялись даже по воду выйти за двор до колодца. Сказали будем расстреливать, а когда отступали укропы, говорят люди, они тупо расстреливали дома, расстреливали из гранатометов, со всего", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с началом продвижения российских войск, по свидетельствам местных, украинские подразделения начали использовать FPV-дроны для охоты на жителей. "Когда укропы отходили из Серебрянки, они так не трогали мирное население. Но когда зашли уже наши ребята туда, тогда они начали охотиться дронами на мирное население, уничтожать мирное население", - добавил военнослужащий.

Ранее военнослужащие 201-го полка организовали эвакуацию шести мирных жителей из Серебрянки в Лисичанск, обеспечивая их безопасность и поддержку.