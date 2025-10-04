ТАСС: ВСУ после отступления из Серебрянки ужесточили издевательства над жителями

При этом сдавшиеся в плен солдаты украинских войск отрицают причастность к насилию над мирными жителями, рассказал боец с позывным Комар

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины при отступлении ужесточили издевательства над мирными жителями села Серебрянка Донецкой Народной Республики после. Об этом в беседе с ТАСС рассказал боец 7-й бригады южной группировки войск с позывным Комар.

"Мирные жители (села Серебрянка - прим. ТАСС) отзываются о войсках ВСУ конечно, категорически плохо. Издевались, избивали, всячески унижали, оскорбляли. А при их (украинских военных - прим. ТАСС) отступлении издевательства все больше ужесточилось. Отзывы о войсках ВСУ очень плохие, издеваются, избивают, женщин насилуют, относятся плохо", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сдавшиеся в плен на данном направлении фронта солдаты ВСУ отрицают причастность к насилию и издевательствам над мирными жителями, заявляя, что они не приходили воевать и не использовали оружие. Он отметил, что свидетельства эвакуированных жителей полностью противоречат этим утверждениям. "На самом деле мирные жители, которых мы эвакуировали, рассказывают все совершенно другое, противоречащее их (пленных солдат ВСУ - прим. ТАСС) словам", - добавил Комар.