ТАСС: боевикам "Скалы" под Красноармейском угрожают убийством за отказ от штурма

При этом снабжают подразделение недостаточно, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Михаил Челенко

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Командование подразделения "Скала" под Красноармейском (украинское название - Покровск) угрожает подчиненным расправой за отказ от участия в штурмовых действиях. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий подразделения Михаил Челенко.

"Только в штурмы отправляют. А кто отказывается, тем по рации передают, что за отказ на них будут сбрасывать тээмки (противотанковые мины - прим. ТАСС) или будут заходить другие группы и расстреливать", - сказал пленный.

По его словам, снабжение подразделения налажено недостаточно. Солдаты испытывают как нехватку боекомплекта, так и провизии. "Покушать не сбрасывают, с медикаментами тоже туго", - подытожил пленный.

Челенко сдался в плен под Красноармейском, когда группа украинских солдат оказалась в окружении российских военнослужащих. Мужчина был принудительно мобилизован и отправлен на фронт. Челенко призвал украинских мужчин избегать встреч с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и не верить украинской пропаганде.