Пленный из ВСУ рассказал, как руководят красноармейской группировкой
ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Командование подразделения ВСУ "Скала" руководит действиями красноармейской группировки из тыловых частей в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий подразделения Михаил Челенко.
"Командиры находились в тыловых частях в Днепропетровской области, в Кривом Роге. Только руководили по радейкам (радиостанциям - прим. ТАСС)", - сказал пленный.
Челенко сдался в плен под Красноармейском, когда группа украинских солдат оказалась в окружении российских военнослужащих. Мужчина был принудительно мобилизован и отправлен на фронт. Челенко призвал украинских мужчин избегать встреч с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК - аналог военкомата) и не верить украинской пропаганде.