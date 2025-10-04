Боец Батайск рассказал о попытках ВСУ пройти силы ПВО РФ в Запорожской области

Для этого противник применяет новые БПЛА и тактические приемы, отметил командира расчета ЗРК "Тор-М2" группировки "Днепр"

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют новые БПЛА и тактические приемы, пытаясь преодолеть российскую противовоздушную оборону, которая прикрывает в том числе гражданские и инфраструктурные объекты в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС командира расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Днепр" с позывным Батайск.

"Противник учится, применяет новые средства поражения более технически оснащенные, а также применяет различные тактики, к примеру заход с солнечной стороны, где наша оптика хуже его видит, либо как-то маскируется - заходит за нашими беспилотниками, за нашей авиацией заходит следом. Противник учится, но мы тоже учимся и выполняем свои задачи качественно", - рассказал офицер на одной из позиций подразделения.

По его словам, ЗРК "Тор-М2" позволяет поражать цели круглосуточно и при любых погодных условиях. "В настоящее время основной целью являются беспилотники противника, которые в больших количествах залетают в наши боевые порядки и которых мы уничтожаем. В основном мы сбиваем ударные беспилотники RAM-2X, а также разведывательные беспилотники и беспилотники-корректировщики, которые наводят "ударники" на цели в нашей зоне ответственности", - рассказал командир расчета. Он уточнил, что речь о гражданских и военных объектах, а также инфраструктуре Запорожской области.