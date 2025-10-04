В Запорожской области FPV-расчеты тараном сбили более 15 дронов "Баба-яга" ВСУ

Цели обнаружили и уничтожили операторы во время воздушного патрулирования

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ Минобороны России/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Днепр" за две недели тараном уничтожили свыше 15 украинских гексакоптеров "Баба-яга" на ореховском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир взвода противодействия БПЛА с позывным Джексон.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На данном направлении мы выполняем задачи по поражению «крыльев». За последнее время участились применения БПЛА противника типа «Баба-яга», с которыми мы боремся FPV-дронами либо тараном, либо дистанционным подрывом. Только за последние две недели было поражено более 15 [гексакоптеров «Баба-яга»]", - сказал военный.

Джексон уточнил, что данные цели были обнаружены и уничтожены операторами во время воздушного патрулирования. Он добавил, что противник за последнее время стал чаще применять разведывательные беспилотники самолетного типа.

"С ними боремся расчетами FPV-перехватчиков, то есть во взаимодействии с расчетами ПВО радиолокационными средствами", - подчеркнул командир.