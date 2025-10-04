Солдаты ВСУ попали в плен при неудачной попытке установить флаг в Вербовом

По словам украинского пленного, подразделение оказалось под обстрелом и ударами БПЛА

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Группа украинских солдат попала в плен в результате неудачной попытки установить флаг в Вербовом Днепропетровской области. Видео с показаниями пленного есть в распоряжении ТАСС.

Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, группа Олега Рябко из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в плен в результате неудачной попытки установить флаг в населенном пункте Вербовое.

"Нам была поставлена задача двумя группами выдвинуться в село Вербовое для фото- видеофиксации установки украинского флага", - сообщил пленный.

По его словам, подразделение ВСУ оказалось под обстрелом и ударами БПЛА. В результате неудачной попытки эвакуировать раненого группа Рябко была вынуждена найти укрытие в доме, где была взята в плен в полном составе военнослужащими 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток".

"Я не понимаю, зачем надо было тратить столько сил, столько ресурсов, столько человеческих жизней, ради того чтобы просто отснять фото и видео", - заключил он.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что ВСУ несут тяжелые потери в ходе наступления группировки "Восток". 1 октября Минобороны России сообщало об освобождении Вербового Днепропетровской области бойцами "Востока".