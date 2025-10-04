Бойцы Южной группировки уничтожили минометы и сбили дроны ВСУ

Также расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" с первого попадания уничтожил склад ВСУ на краматорско-дружковском направлении

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили два украинских пункта управления БПЛА, два минометных расчета, скопление живой силы, склад боеприпасов, а также вывели из строя дроны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" с первого попадания уничтожил склад ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Кроме того, расчеты "Мсты-Б" уничтожили пункт управления БПЛА и украинских минометчиков в районе Ильновки. "Пункт управления БПЛА был выявлен в жилой застройке населенного пункта в темное время суток. Также в темное время суток была обнаружена позиция 120-мм миномета противника, с которой подразделения ВСУ вели беспокоящий огонь по российским войскам. В светлое время суток юго-западнее населенного пункта была выявлена вторая позиция 120-мм миномета", - уточнили в ведомстве.

Также на краматорско-дружковском направлении еще один пункт управления БПЛА и замаскированный противникам дрон R-18 "Баба-яга" уничтожили операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии. Кроме того, операторы 71-й мотострелковой дивизии на направлении с первого сброса с дрона уничтожили группу из четырех военнослужащих ВСУ, а также воздушным таранам сбили R-18. В ведомстве добавили, что также на краматорско-дружковском направлении российские бойцы сбили воздушным тараном БПЛА "Вектор" ВСУ.