ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие предприятия ВПК Украины

Российские военные также нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. В министерстве также подчеркнули, что удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах.