Военнослужащие Балтфлота уничтожили БПЛА на учениях под Калининградом

Подразделения РЭБ выполнили поиск, сопровождение и подавление каналов управления малоразмерными низколетящими целями

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты Балтийского флота провели с военнослужащими учения по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"На полигоне Балтийского флота в Калининградской области с военнослужащими соединения морской пехоты проведены занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполнили поиск, сопровождение и подавление каналов управления малоразмерными низколетящими целями, а расчеты крупнокалиберных пулеметов и ПЗРК "Верба" выполнили поражение обнаруженных БПЛА.