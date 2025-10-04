В зоне СВО внедрены все микрохирургические операции для сохранения зрения

Начальник Военно-медицинской академии им. Кирова Евгений Крюков добавил, что академия помогла внедрить весь спектр травматологических и нейрохирургических операций

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Все виды микрохирургических операций внедрены в военной офтальмологии в зоне специальной военной операции для сохранения зрения бойцов, сообщил журналистам начальник Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Евгений Крюков во время рабочей поездки в госпиталь ДНР, где работает медицинский отряд специального назначения академии (МОСН).

"Внедрены все микрохирургические операции офтальмологические. Эта чрезвычайно острая проблема стояла особенно в начале СВО. Казалось бы, боец, который не стонет, который внешне не производит впечатление тяжелого пациента, но он может лишиться зрения на двух глазах и потерять зрение и перспективы своей жизни. На сегодняшний день в ВС РФ сформировано отношение к офтальмологическим пациентам с ранениями глаза, как к крайне тяжелым пациентам. Они должны в максимально короткие сроки получить офтальмологическую специализированную медицинскую помощь", - сказал Крюков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что академия помогла внедрить весь спектр травматологических и нейрохирургических операций.

Главный офтальмолог Минобороны РФ, начальник кафедры офтальмологии ВМА Алексей Куликов сообщил ТАСС, что на ряде направлений доля раненых с травмами глаза превышает 20%. "Каждый пятый раненый нуждается в помощи офтальмолога, и, к сожалению, среди этих раненых очень велика доля пострадавших с тяжелыми повреждениями органа зрения, которые нуждаются и в специализированной и в высокотехнологичной медицинской помощи", - заключил собеседник агентства.

Крюков приехал в ДНР во главе группы специалистов Минобороны РФ, включая главного офтальмолога МО Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца, главного нейрохирурга Дмитрия Свистова и главного невролога Игоря Литвиненко. Они посетили медицинский отряд специального назначения академии, который с июня работает в республике, и провели ряд операций. Крюков вручил медикам МОСН государственные награды - медали "За спасение погибавших" и Луки Крымского.