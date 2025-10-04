Бойцы Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА и опорник ВСУ

В Минобороны рассказали о боях близ Иванополье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили три пункта управления беспилотниками, гексакоптер R-18 "Баба-яга" и опорный пункт украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в районе н. п. Плещеевка операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью выявлены два пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины. <…> Для оперативного уничтожения выявленных целей были задействованы расчеты ствольной артиллерии, которые уничтожили объекты врага. Также в темное время суток операторами БПЛА Южной группировки войск был замечен дрон многоразового использования - октокоптер R-18 ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве рассказали о боях близ н. п. Иванополье. "Пункт управления БПЛА были выявлен и уничтожен огнем ствольной артиллерии в лесном массиве вблизи населенного пункта в темное время суток. В светлое время суток операторами БПЛА Южной группировки войск был обнаружен опорный пункт противника ВСУ. Незамедлительно было принято решение на его уничтожение. В результате поражения ударными FPV-дронами цель была уничтожена", - сообщили там.