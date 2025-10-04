Нейрохирург МО: военная медицина ранее не встречалась с травмами, как на СВО

Дмитрий Свистов отметил, в частности, что число травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу, в нынешнем конфликте встречаются гораздо чаще обычного

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Статистика боевых ранений на СВО существенно отличается от известной медицине по опыту прошлых конфликтов, сообщил ТАСС главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась. Потому что вся та статистика, к которой мы привыкли по литературе, по анализу опыта даже Чеченской кампании, претерпела существенные изменения", - сказал Свистов.

Он отметил, в частности, что число травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу, в нынешнем конфликте встречаются гораздо чаще обычного. К этому приводит применяемое на поле боя оружие. Высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков чаще повреждают магистральные сосуды, сонные артерии, артерии головного мозга.

"Такая частота сейчас оценивается как 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы. Раньше такие статистические показатели ни одна военная медицина, ни одна страна мира не показывала. Это были единичные случаи, которые, как правило, удостаивались отдельной публикации. Сейчас это, как говорят, военно-травматическая эпидемия. Мы говорим, что современные события - это эпидемия травматических аневризмов сосудов головного мозга", - заключил собеседник агентства.

Свистов приехал в ДНР в составе группы специалистов Минобороны РФ, включая начальника ВМА Евгения Крюкова, главного офтальмолога МО Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца и главного невролога Игоря Литвиненко. Они посетили медицинский отряд специального назначения (МОСН) академии, который с июня работает в республике, и провели ряд операций. Крюков вручил медикам МОСН государственные награды - медали "За спасение погибавших" и Луки Крымского.