Над регионами РФ за четыре часа уничтожили 17 украинских БПЛА

Они были самолетного типа
14:41
обновлено 14:45
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за четыре часа 17 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 октября текущего года в период с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - сказали там. 

