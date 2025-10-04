Над регионами России за три часа уничтожили 11 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили над регионами РФ 11 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 БПЛА - над территорией Белгородской области, 2 БПЛА - над территорией Тульской области и 1 БПЛА - над территорией Орловской области", - сказали в военном ведомстве.