ТАСС: Волчанск плавно переходит под контроль ВС РФ

В российских силовых структурах отметили, что мирные жители часто жалуются в социальных сетях на то, что в отличие от Сум и Тростянца Волчанску так и не было присвоено звание "города-героя"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание "города-героя", потому что ВС РФ здесь продвигаются вперед. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что мирные жители часто жалуются в социальных сетях на то, что в отличие от Сум и Тростянца Волчанску так и не было присвоено звание.

"Все потому, что город плавно переходит под контроль ВС РФ. И в таким случае перед зрителями "телемарафона" неудобно получается", - указал собеседник агентства.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай", ВС РФ взяли под контроль Юнаковку Сумской области и половину Волчанска.