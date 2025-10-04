ТАСС: Волчанск плавно переходит под контроль ВС РФ
Редакция сайта ТАСС
18:06
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание "города-героя", потому что ВС РФ здесь продвигаются вперед. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что мирные жители часто жалуются в социальных сетях на то, что в отличие от Сум и Тростянца Волчанску так и не было присвоено звание.
"Все потому, что город плавно переходит под контроль ВС РФ. И в таким случае перед зрителями "телемарафона" неудобно получается", - указал собеседник агентства.
Как сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай", ВС РФ взяли под контроль Юнаковку Сумской области и половину Волчанска.