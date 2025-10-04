ТАСС: командование ВСУ бросило в окопы без обеспечения элиту из ССО

В российских силовых структурах отметили, что теперь солдаты ССО "побираются в соцсетях"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Элиту из сил специальных операций Украину командование ВСУ бросило в окопы без обеспечения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ из-за нехватки людей на позициях и массовых СЗЧ вынуждено отправлять в окопы элитные войска ССО. При этом не обеспечивая их нужными для удержания позиций средствами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что теперь солдаты ССО "побираются в соцсетях", прося украинских граждан купить им для комфортного проживания автомобиль, электрогенератор, зарядную станцию и Starlink, поскольку техника была уничтожена точным попаданием.

Собеседник ТАСС пояснил, что это нетипичная ситуация, ведь силы спецопераций всегда оснащались самыми современным вооружением и никогда не испытывали проблем с обеспечением. "Тем не менее, средствами для несения службы в окопе они не обеспечены, ввиду того, что они не проходят по перечню имущества, выдаваемого спецназу из-за специфики выполняемых задач", - добавил он.

Теперь, отметили в силовых структурах, украинский спецназ "осваивает для себя новый опыт ведения войны в окопах" и ждут, когда вместо них "отловят других мобилизованных".