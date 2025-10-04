Патрушев: российская армия сильнее всех в мире

Она превосходит даже американскую, заявил помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Николай Патрушев © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские вооруженные силы можно считать самыми мощными в мире. По силе российская армия превосходит даже американскую, заявил телеканалу "Россия-1" помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны, - указал он. - Самой сильной армией многие называют США - ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор".

Однако, отметил помощник российского лидера, и такие мощные вооруженные силы не смогли бы противостоять агрессии коллективного Запада без поддержки внутри страны.

"Без этого, конечно, было бы очень сложно только за счет вооруженных сил сдерживать агрессию всей Европы", - подчеркнул Патрушев.