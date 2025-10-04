Кадыров сообщил о передаче трофейной американской бронемашины в зону СВО

Теперь она будет служить России, заявил глава Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров сообщил о передаче трофейной американской тяжелой бронемашины "Кугуар", захваченной российскими военнослужащими, в зону проведения специальной военной операции.

"Сегодня решил отправить обратно в зону проведения специальной военной операции трофейный "Кугуар". Это тяжелая бронемашина, произведенная в США. Она находится на вооружении ряда стран НАТО. Ее забрали у укронацистов в ходе штурма их позиций. Теперь броневик будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни вместе с руководителем Российского университета спецназа им. Путина Байбетаром Вайхановым осмотрел машину. И, по оценке Кадырова, бронемашина не дотягивает по своим характеристикам до отечественных бронетранспортеров такого класса.

"Наши лучше, надежнее и выносливее. Несмотря на то, что против России воюют страны НАТО, Европа и Запад, доблестные воины РФ забирают территории, успешно устанавливают контроль над населенными пунктами, выбивают из них врага", - отметил руководитель региона.