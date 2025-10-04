ТАСС: ВС России в Купянске уничтожили группу спецназа ВСУ

Украинские солдаты пытались покинуть город на бронеавтомобиле

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Группа военнослужащих 19-го центра спецназначения, уцелевших после авиаударов РФ в Купянске, уничтожена при попытке покинуть город, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Купянске наши FPV-дроны уничтожили группу военнослужащих 19-го центра спецназначения, которые уцелели после ударов ФАБ. Они пытались покинуть город на бронеавтомобиле", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что автомобиль заглох на выезде из города, где его и настигли российские БПЛА.

По данным силовиков, в результате ударов девять военнослужащих уничтожены.