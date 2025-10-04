Марочко: ВС РФ продвигаются у Волчанска, несмотря на наращивание группировки ВСУ

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Подразделения РФ продвигаются и выравнивают линию фронта у Волчанска Харьковской области, несмотря на постоянное наращивание командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) группировки в городе и окрестностях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Волчанска: здесь за минувшую неделю у наших военнослужащих есть успехи на липцовском направлении - продвижение и закрепление на новых позициях. В районе Волчанска выровнена линия боевого соприкосновения и прошло закрепление на новых позициях. Также сейчас идет наращивание сил и средств армии РФ для дальнейшего продвижения на данном участке", - сказал он.

Марочко отметил, что командование ВСУ регулярно направляет дополнительные силы и средства к Волчанску, в том числе из резерва командования.