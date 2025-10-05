В Минобороны рассказали о директоре школы, добровольно отправившемся в зону СВО

Как отметил боец, он пошел на фронт, чтобы показать пример патриотизма для своих учеников

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российское военное ведомство рассказало о военнослужащем группировки войск "Восток", который ушел на фронт добровольцем. В гражданской жизни он занимал пост директора школы, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащий штурмового подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток". В гражданской жизни он работает директором школы. После начала специальной военной операции принял решение добровольно отправиться в зону СВО, понимая, что его опыт и личное участие могут быть полезны бойцам, выполняющим боевые задачи", - говорится в сообщении.

Как отметил боец в видео, предоставленном Минобороны России, он пошел на фронт, чтобы показать пример патриотизма для своих учеников. "Надеюсь, на моем примере из этих же мальчишек вырастут такие же мужики, как я", - подчеркнул военнослужащий.

"Привет, естественно, всем своим ученикам. Скоро все закончится, вернусь. Будем дальше работать. Как говорится, чтобы вели себя хорошо, самое главное. Будут вести хорошо, будет все хорошо у них", - сказал военнослужащий.