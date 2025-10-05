Ульяновские десантники уничтожили беспилотники ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения БПЛА ВС РФ ударили по украинским дронам в нескольких км от берега реки

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Операторы беспилотников ульяновского соединения ВДВ в ходе воздушных боев тараном сбили украинские дроны на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующее видео.

На кадрах объективного контроля видно, как подразделения БПЛА ульяновских десантников уничтожают беспилотники ВСУ на малых высотах в нескольких км от правого берега Днепра.

"Беспилотники, несущие боевые заряды, двигаются на предельно малых высотах и становятся легкой мишенью для десантников", - подчеркнули в военном ведомстве.