Бойцы "Севера" организовали станцию космической связи на харьковском направлении

Чтобы развернуть станцию связисты скрытно переместились в заданный район

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие-связисты группировки войск "Север" развернули защищенную спутниковую связь для штурмовых подразделений на харьковском направлении СВО, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" развернули станцию космической связи в интересах обеспечения управления штурмовыми подразделениями на харьковском направлений. Мобильная группа связи выполнила скрытное перемещение в заданный район на малогабаритном транспорте повышенной проходимости "Улан", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения современная аппаратура спутниковой связи была оперативно развернута и введена в эксплуатацию.

В министерстве подчеркнули, что оборудование обеспечило надежный защищенный канал связи для координации действий подразделений. Это, в свою очередь, позволило повысить эффективность управления при выполнении боевых задач.

"Специалисты связи ежедневно выполняют специальные задачи, связанные с риском для жизни по обеспечению стабильной и защищенной связи подразделений группировки войск "Север", - добавили в МО РФ.