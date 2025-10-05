Бойцы "Востока" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

Кроме того, операторы БПЛА поразили скопление живой силы противника на укрепленных позициях

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили украинских боевиков и их пункты управления беспилотниками в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"В Днепропетровской области разведка группировки войск "Восток" выявила скопление живой силы противника в опорных пунктах. Операторы квадрокоптеров нанесли удары сбросами боеприпасов, после чего позиции были дополнительно поражены FPV-дронами. В результате боевой работы операторов БПЛА живая сила противника в укрепленных позициях была уничтожена", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали, что в районе лесополос были выявлены выносные антенны управления беспилотниками противника. "По переданным координатам артиллеристы группировки "Восток" открыли огонь из самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". Точными попаданиями пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен вместе с личным составом", - сообщили там.