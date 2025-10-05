Мотострелки "Центра" открыли блиндажный храм в тыловом районе СВО

Как уточнили в Минобороны, там размещены мощи святых Андрея Первозванного, Георгия Победоносца и Николая Чудотворца

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Гвардейцы-мотострелки группировки войск "Центр" открыли новый блиндажный храм в тыловом районе специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Новый блиндажный храм в честь иконы Божией Матери "Порт-Артурская" открыли для военнослужащих алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр", выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, в храме размещены мощи святых Андрея Первозванного, Георгия Победоносца и Николая Чудотворца. Кроме того, в ходе первого богослужения в храме протоиерей Михаил Киселев передал икону Георгия Победоносца бойцам, которые занимались строительством блиндажного храма. Он также освятил религиозное сооружение, строившееся около месяца.

"После открытия в блиндажном храме в воскресные праздничные дни будут проходить богослужения, он готов к проведению церковных таинств, в том числе крещений, исповеданий, причастий и венчаний", - добавили в министерстве.