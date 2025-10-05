Эксперт Ераносян: качество подлодок ВМФ РФ нивелирует их количество у ВМС США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские подводные лодки качественно превосходят американские, что нивелирует их количественное преимущество у Военно-морских сил США. Такое мнение выразил ТАСС капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС опережают Россию и Китай в развитии технологий производства подводных лодок.

"Наши стратегические подводные лодки новее, дешевле примерно в 14 раз по стоимости. Что касается дизель-электрических подводных лодок, то они превышают по всем параметрам американские, и, по большому счету, ценятся в мире больше, и тоже стоят на порядки дешевле. То же самое касается многоцелевых подводных лодок. Наши адаптированы под гиперзвуковое оружие, в частности "Циркон", а у США гиперзвука нет. Поэтому, по каким-то параметрам, например, количество, возможно у них есть какое-то преимущество. Но, что касается качества, дальности, скорости, наши лодки будут представлять для них большую угрозу, чем их подлодки для нас", - сказал Ераносян.

Эксперт также подчеркнул, что на вооружении ВМС США находится большое количество подлодок, которые уже устарели, в частности типа "Огайо".