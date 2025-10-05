ТАСС: ВС РФ уничтожили HIMARS и до взвода солдат ВСУ в Харьковской области

Кроме того, по словам собеседника, была поражена транспортно-заряжающая машина противника

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ударами БПЛА "Герань-2" поражены позиции РСЗО HIMARS ВСУ в районе Среднего Бурлука Харьковской области, уничтожено до взвода личного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в районе населенного пункта Средний Бурлук ударами БПЛА "Герань-2" поражены позиции РСЗО HIMARS ВСУ. В результате удара уничтожена пусковая установка HIMARS, ТЗМ (транспортно-заряжающая машина - прим. ТАСС) и до взвода личного состава ВСУ", - сказал собеседник агентства.