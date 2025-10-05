ТАСС: ВСУ потеряли более ста военных при неудачных атаках под Сумами за три дня

Украинская армия потеряла живую силу, танк, три САУ, три ББМ и три буксируемые гаубицы в ходе попыток прорвать оборону ВС РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ВСУ на сумском направлении потеряли за три дня более ста военных при неудачных попытках прорвать правый фланг обороны группировки "Север". Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На сумском направлении всего за три дня в ходе безуспешных попыток прорвать правый фланг обороны группировки "Север" ВСУ потеряли более ста человек живой силы, танк, три ББМ, три САУ и три буксируемые гаубицы.