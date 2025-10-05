Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ТАСС: у Хатнего ВСУ испытывают проблемы со снабжением после уничтожения мостов

При этом украинские военные сами заминировали все мосты, чем воспользовались расчеты дронов "Севера"
Редакция сайта ТАСС
03:31

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ВСУ у Хатнего Харьковской области испытывают большие проблемы со снабжением после уничтожения ВС РФ всех мостов, которые ранее были заминированы украинскими военными. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная. Примечательно, что ВСУ сами заминировали все мосты, чем и воспользовались расчеты БПЛА группировки "Север", - сказали там. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине